В Челябинске асфальт улыбается прохожим
Удивительная черта русских людей: пытаться разглядеть хорошее даже в плохом. Жительница Челябинска Людмила Топилина опубликовала в соцсетях забавный кадр. С тротуара прохожим улыбается ехидная мордочка.
Смайлик получился из двух ржавых колодцев и высохшей грязи. Фото сделано на улице Косарева, что находится на Северо-Западе Челябинска.
— Этот смайлик улыбается нам практически круглый год. Только зимой мы немножко грустим, когда дорожку заметает снегом. Но каждый житель улицы знает, что скоро наступает весна и наш смайлик вернется. Верим в лучшее! — иронизируют в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU