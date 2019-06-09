В Челябинске асфальт улыбается прохожим

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-09T11:20:08+03:00

Местные жители «гордятся» смоим арт-объектом и грустят, когда он исчезает

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Удивительная черта русских людей: пытаться разглядеть хорошее даже в плохом. Жительница Челябинска Людмила Топилина опубликовала в соцсетях забавный кадр. С тротуара прохожим улыбается ехидная мордочка.

Смайлик получился из двух ржавых колодцев и высохшей грязи. Фото сделано на улице Косарева, что находится на Северо-Западе Челябинска.

— Этот смайлик улыбается нам практически круглый год. Только зимой мы немножко грустим, когда дорожку заметает снегом. Но каждый житель улицы знает, что скоро наступает весна и наш смайлик вернется. Верим в лучшее! — иронизируют в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU