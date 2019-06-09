Житель Челябинской области убил собутыльника необычным ударом

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-09T11:34:16+03:00

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В Карталах Челябинской области судили жители поселка Анненское. Зимой он выпивал с товарищем у себя дома. По пьяной лавочке начался конфликт. Тогда хозяин схватился за нож и воткнул его в подколенную ямку левой ноги.

Истекающий кровью мужчина пытался убежать от нападавшего. Но далеко уйти не смог. От серьезной потери крови он скончался. Судили нападавшего по статье за умышленный тяжкий вред здоровью, который привел к смерти.

— Его приговорили к девяти годам колонии. Семье погибшего присуждена компенсация, — сообщили в пресс-службе Карталинского райсуда.

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