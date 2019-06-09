В Челябинске на несколько дней закроют парк динозавров
В городском бору четыре года назад открыли парк Динозавров. Можно побродить среди гигантских ящеров и сделать забавное фото с тиранозавром среди челябинских берез. В местном зоопарке, к которому относится парк, сообщили:
— Уважаемые посетители, сообщаем, что 10 и 14 июня парк динозавров «Затерянный мир»будет закрыт по техническим причинам. 15 июня будет работать с 12.00, — сообщает администрация аттракциона.
Вероятно, в парке решили подлатать механических ящеров. Отметим, что с точки зрения биолога, внешний вид динозавров-роботов мало соответствует академическому изображению. Но создатели макетов преследовали, скорее, развлекательную цель: погрузить ребенка в мир фантазии, населенной загадочными существами.
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ИСТОЧНИК KP.RU