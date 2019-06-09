Федор Конюхов освятил новую часовню в Челябинской области
В воскресенье, 9 июня неподалеку от Миасса открыли новую часовню. Она расположена на курорте «Солнечная долина». В мероприятии приняли участие кругосветный путешественник Федор Конюхов и митрополит Григорий. У Конюхова есть сан иерея.
Также вокруг часовни высадили деревья. Религиозный объект начали строить прошлой осенью и тогда Конюхов участвовал в закладке первого камня.
Путешественник перед каждым своим переходом приезжает на Тургояк. Здесь также при его содействии была воздвигнута часовня.
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Освящение часовни с отцом Фёдором Конюховым..Видео: Игорь Шестаков
ИСТОЧНИК KP.RU