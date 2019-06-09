Мотоциклиста сбили в центре Челябинска
Вечером 8 июня на проспекте Ленина неподалеку от Кировки в Челябинске сбили мотоциклиста. Renault Logan подрезал гоночный Suzuki. Байкер кубарем полетел по асфальту и каким-то чудом остался жив.
На место аварии примчалась скорая. У мотоциклиста серьезный ушиб ноги. Однако из лечебного учреждения его отпустили на больничный домой.
После столкновения иномарка не остановилась и уехала с места ДТП. Сейчас водителя разыскивает полиция. Учитывая, что в центре полно камер, отыскать нарушителя не составит труда.
— За оставление места аварии предусмотрено лишение прав от года до полутора лет или административный арест до 15 суток, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU