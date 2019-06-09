Жителей Челябинской области приглашают на встречу с известным епископом Пантелеимоном

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-09T14:20:37+03:00

Он прилетит на конференцию и встретится с верующими

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В Челябинск приедет епископ Пантелеимон, в миру Аркадий Шатов. Это довольно известный православный священник, публицист. Сейчас он возглавляет синодальный отдела по церковной благотворительности и социальном служения, а также является митрополитом Орехово-Зуево. В Челябинске он будет 11 июня. На Южном Урале проходит конференция по церковному социальному служению.

— Утром он примет участие в литургии в храме великомученика Георгия Победоносца, затем, в 14.00, приветствует участников конференции на пленарном заседании в педагогическом университете. А в 15.30 в стенах вуза состоится встреча в формате «вопрос-ответ». Вход свободный, — сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Епископу 68 лет. Священником он стал в 1979 году. Большая часть его служения в РПЦ была связана с благотворительной деятельностью. Девять лет назад принял монашеский постриг.

ИСТОЧНИК KP.RU