2019-06-09T14:36:50+03:00
Общество

Урбанисты просят помощи, чтобы довести бывшую парковку у ЮУрГУ до совершенства

Ищут бизнес-альтруистов, готовых сделать небольшие работы на благо города
Андрей АБРАМОВ
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Так тротуар будет комфортен людям с инвалидностью и детскими колясками. Фото: «Челябинский урбанист»Так тротуар будет комфортен людям с инвалидностью и детскими колясками. Фото: «Челябинский урбанист»
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На минувшей неделе активисты движения «Челябинский урбанист» устроили небольшую согласованную со всеми инстанциями революцию. Часть парковки напротив главного корпуса ЮУрГУ превратили в тротуар. Теперь его нужно довести до совершенства.

— Люди пишут, благодарят, подходят на улицах, снимают сотни кадров. У горожан прямо какой-то праздник! Но мы не можем успокоиться, пока пространство не будет соответствовать нашим идеологическим стандартам — страдания в городе быть не должно. А поднятые бордюры — это страдание для родителей и горожан на колесиках. В наших силах это исправить. Мы ищем компанию, которая сможет сделать асфальтовый съезд на тротуаре, — сообщил лидер движения Лев Владов.

Активисты уточнили, что прежде всего ищут компанию, которая сделает это бесплатно. За это ее помянут добрым словом в соцсетях проекта. Однако если найдется фирма, готовая выполнить роботы с хорошей скидкой, их оплатят. Для этого объявят сбор средств в интернете.

— Если вы можете накатать треугольник асфальта на бордюр, пожалуйста, напишите об этом на почту chelurban74@gmail.com, — добавили урбанисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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