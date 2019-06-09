Жителей Челябинска призывают жаловаться в полицию на псевдоарендаторов пляжей
Первого июня в Челябинске официально открыт пляжный сезон. Доступно больше десяти городских пляжей, правда купаться можно лишь на восьми. Полный список здесь.
На пляжах, которые находятся в официальной аренде, коммерсанты могут оборудовать парковку и брать плату с въезжающих авто. Просят деньги за вход? Тогда должны быть установлены урны, кабинки для переодевания, висеть информация в уголке потребителя и в целом наведен порядок.
Если у вас есть подозрения, что за вход на пляж незаконно просят деньги, следует звонить в полицию. В будущем в Челябинске планируют создать структуру от городской администрации, которая будет контролировать пляжи.
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Какие пляжи откроются в Челябинске в 2019 году
ИСТОЧНИК KP.RU