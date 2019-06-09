Житель Магнитогорска обнаружил в консервах личинку «инопланетянина»
Чудище притаилось среди кильки в томате
Чудище попалось в банке с килькой.Фото: СОЦСЕТИ
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В Магнитогорске соцсети бурно обсуждают покупку местного жителя. Тот купил консервированную кильку. Однако в банке кроме рыбешек лежало безобразное существо.
— Это личинка Чужого (безобразный инопланетянин из научной фантастики — прим.ред.).
— Вот так подарочек!
Впрочем, среди комментаторов оказались и знатоки морской фауны.
— Это же морской таракан из семейства ракообразных. Водится в довольно чистых морях и озерах.
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ИСТОЧНИК KP.RU