2019-06-09T16:33:45+03:00
Общество

Житель Магнитогорска обнаружил в консервах личинку «инопланетянина»

Чудище притаилось среди кильки в томате
Андрей АБРАМОВ
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Чудище попалось в банке с килькой.Чудище попалось в банке с килькой.Фото: СОЦСЕТИ
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В Магнитогорске соцсети бурно обсуждают покупку местного жителя. Тот купил консервированную кильку. Однако в банке кроме рыбешек лежало безобразное существо.

— Это личинка Чужого (безобразный инопланетянин из научной фантастики — прим.ред.).

— Вот так подарочек!

Впрочем, среди комментаторов оказались и знатоки морской фауны.

— Это же морской таракан из семейства ракообразных. Водится в довольно чистых морях и озерах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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