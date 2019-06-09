В Челябинске за деревьями прячут дорожные знаки
Челябинец Сергей Шлепенков выложил в соцсети фотографии: маршрут объезда дорожных работ скрывает густая листва деревьев. Кадр сделан на перекрестке проспекта Победы и Героев Танкограда в Челябинске.
— Как увидеть маршрут? Куда ехать? — пишет автор.
В комментариях пользователи выкладывают картинки из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве», намекая на фразу «и так сойдет!». Но другие поспешили поумерить злорадство.
— Сегодня ехал, уже перенесли на несколько метров дальше от перекрестка, ничего его не закрывает, видно отлично.
Пост заставил горожан высказывать о важно проблеме. Дорожные знаки ставят так, что иногда их перекрывает листва.
— На Потемкина «зебра» тоже закрыта кустом: ни машин пешеходу не видать, ни пешехода водителю, а ведь там площадка и людей постоянно много переходящих.
Пожаловаться на установку дорожного знака можно в ГИБДД. Проще всего написать на сайт во вкладку «Обращения».
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ИСТОЧНИК KP.RU