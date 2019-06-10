2019-06-10T04:25:19+03:00
Общество

В Челябинской области продаются консервированные морские тараканы

Вместе с килькой в томатном соусе
Ирина КАРЕЛИНА
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Морские тараканы иногда попадаются в рыбных консервах. Фото: Денис Камалов, vk.com/magnitkacityМорские тараканы иногда попадаются в рыбных консервах. Фото: Денис Камалов, vk.com/magnitkacity
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Житель Магнитогорска Денис Камалов купил баночку кильки в томатном соусе и обнаружил внутри «неведому зверушку». Фото выложил во «ВКонтакте». У пользователей соцсети, увидевших это, тут же пропал аппетит.

— Личинка Чужого.

— Гибрид кильки и сколопендры.

Как только не обозвали морского таракана. Это существо живет в водах многих морей. Совершенно безопасно для человека. Да и тараканом зовется лишь за внешнюю схожесть. А на самом деле это родственник ракообразных. Так что, можно считать, креветка. Тем более, что в Интернете пишут: на вкус они похожи. Да, в некоторых странах этих рачков готовят и едят.

Рачки иногда попадаются в консервах кильки. Случается это из-за того, что улов плохо обработан или неправильно очищен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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