В Челябинской области продаются консервированные морские тараканы
Житель Магнитогорска Денис Камалов купил баночку кильки в томатном соусе и обнаружил внутри «неведому зверушку». Фото выложил во «ВКонтакте». У пользователей соцсети, увидевших это, тут же пропал аппетит.
— Личинка Чужого.
— Гибрид кильки и сколопендры.
Как только не обозвали морского таракана. Это существо живет в водах многих морей. Совершенно безопасно для человека. Да и тараканом зовется лишь за внешнюю схожесть. А на самом деле это родственник ракообразных. Так что, можно считать, креветка. Тем более, что в Интернете пишут: на вкус они похожи. Да, в некоторых странах этих рачков готовят и едят.
Рачки иногда попадаются в консервах кильки. Случается это из-за того, что улов плохо обработан или неправильно очищен.
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ИСТОЧНИК KP.RU