Жителей Челябинской области удивила урна-зонт
Это вам не лебеди из шин! Красотой в своем дворе похвасталась жительница Магнитогорска:
— Мой сосед бесконечно что-то сверлит. Негодования по этому поводу становилось больше, а терпения — меньше. Сегодня увидела у подъезда новую урну. Угадайте, кто ее сделал? Тот самый громкий сосед, — написала девушка в группе «ВКонтакте».
Замечательному соседу тут же простили нарушение тишины.
Процесс. Фото: Domingo Ghirlandaio
— Это очень красиво! Издалека вообще кажется, что зонт настоящий. Мы когда домой шли, так и подумали, что кто-то оставил, — написала местная жительница Елена Рощина.
На самом деле зонт кованый. Урна на шарнире. Чтобы ее вытряхнуть, нужно взять за ручку и наклонить.
— Какой талант! Повезло вам с соседом! Даешь каждому такого соседа!!! — комментируют пользователи соцсети.
Мастер тоже отметился под этим постом — показал свое творение поближе. Несколько человек даже хотели купить у него такую же урну. Но, оказалось, что автор работы никогда их не продавал.
Урна во всей красе. Работа и фото Евгения Горбатова.
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ИСТОЧНИК KP.RU