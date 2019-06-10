В детсаду Зауралья деревянная конструкция, удерживающая потолок, рухнула на кроватки

СЕГОДНЯ 04:26 2019-06-10T04:26:09+03:00

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Просто чудо, что дети не пострадали. ЧП произошло, когда никого не было в комнате. Страшно подумать, что эта самодельная деревянная подпорка могла упасть и во время сончаса прямо на малышей. А если бы ее не поставили — мог рухнуть потолок. Здание детского сада давно уже просило ремонта.

— Две комиссии одобрили это сооружение, в майские праздники опора рухнула на шесть кроватей! Заведующая не закрыла садик, дети посещали в обычном режиме, а родителям никто ничего не сообщил, запретили фотографировать и распространять инфу, — написала в группе «ВКонтакте» Юлия Травникова — мама одного из воспитанников детсада.

Также родители рассказали, что месяц добивались ремонта, и вот 7 июня садик, наконец-то, закрыли. В пресс-службе администрации Кургана сообщают, что в ЧП будут разбираться специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU