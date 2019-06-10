В Челябинск на несколько дней пришла летняя жара

СЕГОДНЯ 05:30 2019-06-10T05:34:03+03:00

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Неделя в Челябинске начнется жарко — на Южный Урал пришли долгожданные летние температуры. Успевайте насладиться ими, поскольку с четверга температура начнет понижаться.

По данным Гидродрометцентра России, сегодня, 10 июня, воздух прогреется до +29. Местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Завтра, 11 июня, будет +28, тоже ожидается дождь. В среду столбики термометра поднимутся до +26, осадков не предвидится.

В четверг погода подпортиться, ожидается +20, дождь. В последующие дни тоже будет дождливо, а воздух максимум прогреется до +21 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU