В Челябинск на несколько дней пришла летняя жара
Неделя в Челябинске начнется жарко — на Южный Урал пришли долгожданные летние температуры. Успевайте насладиться ими, поскольку с четверга температура начнет понижаться.
По данным Гидродрометцентра России, сегодня, 10 июня, воздух прогреется до +29. Местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Завтра, 11 июня, будет +28, тоже ожидается дождь. В среду столбики термометра поднимутся до +26, осадков не предвидится.
В четверг погода подпортиться, ожидается +20, дождь. В последующие дни тоже будет дождливо, а воздух максимум прогреется до +21 градуса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU