Застройщика аэропорта в Челябинске оштрафовали за иностранных рабочих
Прокуратура оштрафовала застройщика челябинского аэропорта на 125 тысяч рублей. Поводом стало нарушение миграционного законодательства. Возведением нового комплекса Баландино занимались рабочие турецкой компании, которые не имели патента на проведение этих работ.
— В отношении должностного лица возбуждено пять административных дел по статье «Привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина по профессии, не указанной в патенте». Суд назначил виновному штраф на общую сумму 125 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры.
Также от руководителя организации потребовали как можно скорее устранить все нарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU