2019-06-10T06:19:32+03:00
Общество

Застройщика аэропорта в Челябинске оштрафовали за иностранных рабочих

Возведением комплекса занимались строители без патента на работу
Валентина ВАГАНОВА
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Также от руководителя организации потребовали устранить все нарушения.Также от руководителя организации потребовали устранить все нарушения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура оштрафовала застройщика челябинского аэропорта на 125 тысяч рублей. Поводом стало нарушение миграционного законодательства. Возведением нового комплекса Баландино занимались рабочие турецкой компании, которые не имели патента на проведение этих работ.

— В отношении должностного лица возбуждено пять административных дел по статье «Привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина по профессии, не указанной в патенте». Суд назначил виновному штраф на общую сумму 125 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры.

Также от руководителя организации потребовали как можно скорее устранить все нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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