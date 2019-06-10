2019-06-10T07:05:24+03:00
Общество

Двое парней подожгли подъездные двери в многоэтажке Челябинска

Происходящее они снимали на телефон
Валентина ВАГАНОВА
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Эта выходка могла обернуться крупным пожаром в доме. Фото: кадр с видеоЭта выходка могла обернуться крупным пожаром в доме. Фото: кадр с видео
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В группе «Парковый Челябинск» появилось видео, как двое молодых людей подожгли подъездные двери и засняли это на телефон. Парни даже не подозревали, что их в это время записывала камера видеонаблюдения в подъезде.

— Как назвать поведение этих молодых людей? 8 июня под утро они подожгли пластиковую тамбурную дверь в доме по Краснопольскому проспекту. Подобные поступки очень часто приводят к жертвам, и тяжелым последствиям. На этот раз, без жертв, пострадало только имущество МКД, — написали местные жители.

На кадрах хорошо видно лица поджигателей. По словам парковчан, их уже нашли и сейчас с ними разбирается полиция.

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В Челябинске подожгли дверь в подъезд многоэтажного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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