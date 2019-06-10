2019-06-10T07:54:45+03:00
Общество

Стало известно имя нового заместителя главы Челябинска

Владимир Елистратов быстро нашел смену ушедшему в отставку Игорю Лопаткину
Инна КУМЕЙКО
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Владимир Елистратов представил своего нового заместителя.Владимир Елистратов представил своего нового заместителя.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В понедельник, 10 апреля, на аппаратном совещании в мэрии чиновникам представили нового заместителя главы Челябинска. По решению Владимира Елистратова, место ушедшего в отставку Игоря Лопаткина занял Сергей Авдеев, который до этого был начальником управления по делам молодежи.

Лопаткин в администрации курировал «социалку». Ему 50 лет. С 1988 по 2008 год служил актером академического театра драмы им Н. Орлова. В его творческом портфолио — более 30 ролей. Имеет звание «Заслуженный артист России». В 2008 году стал директором театра. В апреле 2010 перешел на государственную службу, в администрацию Челябинска на должность заместителя главы. Кстати, в прошлом году Лопаткин стал самым высокодоходным чиновником мэрии. В декларации он указал более 8 млн руб.

Сергею Авдееву 42 года. У него высшее медицинское образование и большой опыт работы в общественных организациях. С 2010 года он на госслужбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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