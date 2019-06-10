ЕГЭ-2019 в Челябинске: выпускники сдают один из самых массовых предметов — естествознание

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-10T08:15:33+03:00

Для поступления в вуз нужно набрать хотя бы 42 балла. Фото: Артем КИЛЬКИН

На все про все школьникам дают четыре часа

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В понедельник, 10 июня, выпускники одиннадцатых классов сдают самый массовый предмет по выбору — естествознание. На Южном Урале проверить свои знания в этой сфере решили 6,7 тысяч южноуральцев, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— Обществознание является самым популярным экзаменом по выбору. В этом году его выбрали 48% участников ЕГЭ, — пояснила начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

За 3 часа 55 минут школьникам предстоит выполнить 29 заданий, которые предполагают краткий и развернутый ответы. Чтобы поступать в вуз, выпускник должен набрать на экзамене 42 балла. Результаты объявят до 25 июня.

Напоминаем, на время экзаменов в Челябинской области работает «горячая линия»: +7 (351) 263-25-17.

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ИСТОЧНИК KP.RU