В Челябинске сдвинули сроки ремонтов дорог
В нынешнем году ремонтом 18 улиц Челябинска займется новенький: в аукционе стоимостью более 800 млн руб победила компания из Нижнего Новгорода «Нижавтодорстрой». К ремонтам подрядчик должен был приступить сегодня, 10 июня.
Однако на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника Управления дорожного хозяйства Ирина Степанова заявила, что сроки старта сдвигаются. В город пришла не вся техника: 42 единицы вместо 93. Оставшуюся вот-вот привезут.
К ремонтам подрядчик обещает приступить 12 июня, сообщает издание «ЧелябинскСегодня»
Сезон дорожных работ в Челябинске и так запаздывает на месяц. Причина — в дважды забракованной региональным УФАС документации технического задания, подготовленной заказчиком — администрацией города. Чиновники указывали несовременные материалы. Из-за этой ошибки поста лишился начальник управления дорожного хозяйства Александр Шабалин.
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ИСТОЧНИК KP.RU