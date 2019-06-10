В Челябинске сдвинули сроки ремонтов дорог

СЕГОДНЯ 08:26 2019-06-10T09:11:47+03:00

К ремонтам подрядчик обещает приступить в среду, 12 июня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В город пока пришла не вся техника подрядчика

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В нынешнем году ремонтом 18 улиц Челябинска займется новенький: в аукционе стоимостью более 800 млн руб победила компания из Нижнего Новгорода «Нижавтодорстрой». К ремонтам подрядчик должен был приступить сегодня, 10 июня.

Однако на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника Управления дорожного хозяйства Ирина Степанова заявила, что сроки старта сдвигаются. В город пришла не вся техника: 42 единицы вместо 93. Оставшуюся вот-вот привезут.

К ремонтам подрядчик обещает приступить 12 июня, сообщает издание «ЧелябинскСегодня»

Сезон дорожных работ в Челябинске и так запаздывает на месяц. Причина — в дважды забракованной региональным УФАС документации технического задания, подготовленной заказчиком — администрацией города. Чиновники указывали несовременные материалы. Из-за этой ошибки поста лишился начальник управления дорожного хозяйства Александр Шабалин.

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ИСТОЧНИК KP.RU