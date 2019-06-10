Челябинцев попросили выбрать цвет общественного транспорта

СЕГОДНЯ 09:10 2019-06-10T09:20:02+03:00

В Челябинске решили сделать как в Москве: весь общественный транспорт одного цвета. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Изменить размер текста: A A

Это здорово, когда муниципальный общественный транспорт одного цвета. Например, в Москве трамваи, троллейбусы, автобусы, электробусы и муниципальные маршрутки выкрашены в синий. Удобно: машину видишь издалека. Это стильно, главное — мыть вовремя.

В преддверии саммитов ШОС и БРИКС-2020 челябинцев просят проголосовать за возможный цвет нового подвижного состава. В этом году город получит первые 65 автобусов: 700 млн руб. на покупку выделены по распоряжению главы региона Алексея Текслера.

А до 2021 года город получит около 500 автобусов — разной вместимости и конфигурации. В том числе, низкопольных.

— На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение с государственной компанией развития ВЭБ.РФ по поддержке проектов модернизации троллейбусных и трамвайных сетей и покупке нового подвижного состава общественного транспорта городами Челябинской области. Среди них и Челябинск, — сообщили в министерстве экономического развития региона.

Проголосовать за корпоративный цвет будущего общественного транспорта Челябинска можно на сайте цветтранспорта74.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU