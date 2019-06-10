В Челябинске разыскивают 77-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-10T09:30:40+03:00

Если вы знаете, где находится этот человек, позвоните в полицию по номеру 02.

Поиски идут уже больше недели

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Агзам Закванович Сунагатуллин пропал 1 июня в Металлургическом районе. Утром он вышел из дома №7 по улице Винницкая. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Пенсионера ищут родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в соцсетях.

— Нуждается в медицинской помощи! Возможно поступал в медучреждения города, — написали волонтеры.

Приметы: на вид 80 лет, рост 176 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы.

Агзам Закванович был одет в тельняшку, темно-синюю клетчатую рубашку, темные брюки, светло-серую ветровку в крапинку с капюшоном.

Если вы видели этого пожилого человека или знаете, где он находится, позвоните по телефонам: 8-908-811-69-03 Алексей, 8-951-455-13-17 Татьяна, либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU