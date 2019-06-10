В Челябинской области пьяный подросток на питбайке учинил ДТП и сам же угодил в больницу

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-10T10:09:00+03:00

Парень ехал на питбайке - это спортивный мини-мотоцикл. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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17-летний лихач из Златоуста оказался на больничной койке после столкновения с «Ладой Калиной». Молодой мотоциклист гнал пьяным по дороге и вылетел на встречную полосу. Парень получил травмы, его увезли в больницу. «Ладой» управлял 65-летний местный житель, он не пострадал.

ДТП произошло днем 8 мая на улице Садовая. Прав у гонщика нет, номеров на питбайке не было.

Водитель автомобиля не пострадал. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

— На несовершеннолетнего составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде и без прав. Ему грозит штраф 30 тысяч, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Также с мотоциклистом и его родителями госавтоинспекторы проведут профилактическую беседу.

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ИСТОЧНИК KP.RU