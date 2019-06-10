В Челябинске на полтора месяца закроют движение по улице Красного Урала

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-10T10:39:40+03:00

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В Курчатовском районе сегодня, 10 июня, перекроют движение по улице Красного Урала. Дорогу закроют до 25 июля на участке от проспекта Победы до Комсомольского проспекта. Тут будет идти капитальный ремонт теплотрассы. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Работы ведет ООО СК «Геострой». Нарушенное благоустройство обещают восстановить до 9 августа.

В мэрии просят водителей следовать схемам объезда и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что до завтрашнего дня, 11 июня, перекрыта проезжая часть на Свердловском проспекте, напротив дома №40.

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ИСТОЧНИК KP.RU