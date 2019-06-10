В бесплатные кружки и секции к 2025 году в Челябинской области смогут ходить 75% детей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-10T10:48:04+03:00

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К 2025 году охват детей дополнительным образованием в Челябинской области должен достичь 75%, сообщает газета «Южноуральская панорама» со ссылкой на министерство образования Челябинской области.

Сегодня в регионе работают порядка 400 государственных учреждений дополнительного образования. Кружки и секции спортивной, технической и творческой направленности посещают около 300 тысяч ребятишек. По массовости охвата наш регион в числе передовых. Новые кружки и секции будут открываться и дальше, также в области увеличат охват техническим творчеством. Так, в регионе появятся передвижные суперлаборатории: мобильные «Кванториумы» позволят ребятам из дальних уголков области сформировать навыки в инженерно-конструкторском деле.

Кстати, в этом году в 20-ти регионах России запись в кружки ведется по сертификатам персонифицированного финансирования. Учреждения дополнительного образования получают деньги на каждого реального ученика. Челябинская область пока не включилась в пилотный проект, записать чадо в кружок или секцию у нас можно по старинке.

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ИСТОЧНИК KP.RU