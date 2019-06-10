В Челябинской области дети получали интимные фото от заключенного из Сургута
В Сургуте будут судит 35 -летнего местного жителя. Его обвиняют в развращении несовершеннолетних и незаконном распространении порнографии.
— Мужчина в социальных сетях знакомился с детьми в возрасте от 10 до 15 лет, общался с ними на темы сексуального характера, а также отправлял свои откровенные фотографии. При этом он находился в местах лишения свободы, где отбывал наказания за аналогичные преступления, — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО-Югре.
Жертвами извращенца стали 10 детей из Челябинской области, Пермского и Краснодарского края.
Вычислили виртуального педофила сотрудники уголовного розыска. В настоящее время расследование в отношении обвиняемого завершено, материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит длительный срок заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU