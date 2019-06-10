2019-06-10T11:06:44+03:00
Происшествия

В Челябинске мужчина в камуфляже похитил ребенка на глазах у родителей

Мальчика разыскивают волонтеры и полиция
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "ЛизаАлерт" Южный УралФото: vk.com "ЛизаАлерт" Южный Урал
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Днем 9 июня в Ленинском районе Челябинска пропал 4-летний ребенок. Как сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» мальчика на глазах у родителей похитил мужчина в камуфляже. Он выхватил малыша с заднего сидения автомобиля и скрылся.

— Приметы ребенка: рост 105 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: синяя куртка с рисунком, красная футболка, штаны песочного цвета, синие кроссовки, камуфляжная кепка, — пишут в ориентировке участники поискового отряда «ЛизаАлерт». .

Всех, кому известно что-либо о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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