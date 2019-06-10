Челябинский монастырь приютил убитую горем мать из Подмосковья

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-10T11:53:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Московской области Галина Сахарова приехала в Челябинск, чтобы помочь родному сыну. Мужчина попал в следственный изолятор, его подозревают в убийстве, хотя вину свою москвич не признает, пресс-служба ОНК Челябинской области.

— Я в Челябинске никого не знаю, но решила быть рядом с сыном. Ему нужно найти адвоката. Я уверена, сыне не виновен, — рассказывает Галина.

Через московских общественников и правозащитников, Галина Сахарова вышла на Общественную наблюдательную комиссию по Челябинской области, которую возглавляет Василий Катанэ. Здесь женщине помогли решить жилищный вопрос — по просьбе правозащитников ее приютил Одигитриевский женский монастырь. Галине Сахаровой предоставили кров, еду и постель.

— Я очень благодарна матушке Евсевии за то, что она выслушала меня и поняла мои беды, — говорит Галина Сахарова, — хорошо тут у них, благодатно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU