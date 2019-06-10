К похищению четырехлетнего мальчика в Челябинске причастен его отец

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-10T12:31:52+03:00

Мужчина выхватил малыша из автомобильного кресла и скрылся

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В Челябинске продолжаются поиски 4-летнего мальчика. Ранее волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что ребенка серди бела дня похитил неизвестный мужчина в камуфляжном костюме. Мама малыша обратилась с заявлением в полицию.

Как рассказали в ГУ МВД Челябинска мальчика зовут Миша. У матери его забрал родной отец.

— По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе областного главка.

Известно, что инцидент произошел 9 июня в Ленинском районе. Мужчина выхватил сына с заднего сидения автомобиля, а чтобы его не смогли остановить распылил у себя за спиной газовый баллончик.

— Приметы Миши: рост 105 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: синяя куртка с рисунком, красная футболка, штаны песочного цвета, синие кроссовки, камуфляжная кепка, — пишут в ориентировке участники поискового отряда «ЛизаАлерт».

Всех, кому известно что-либо о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU