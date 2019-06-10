МЧС снова предупреждает о сильном ветре и грозах на Южном Урале
С летней жарой в Челябинскую область придет шторм. Южноуральцы массово получают смс от МЧС со штормовым предупреждением.
— По данным Челябинского гидрометеоцентра, 11 июня на территории Челябинской области ожидаются грозы, град, при грозах порывы ветра 16-21 м/с, — говорится в сообщении.
Поэтому, уходя из дома, не забудьте закрыть окна, уберите вещи с балкона. На улице остерегайтесь деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков — их может повалить сильным ветром.
В случае ЧС, вызывайте экстренные службы по единому номеру 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU