2019-06-10T12:10:21+03:00
Общество

МЧС снова предупреждает о сильном ветре и грозах на Южном Урале

В некоторых районах возможен град
Валентина ВАГАНОВА
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В случае ЧС, звоните по номеру 112.В случае ЧС, звоните по номеру 112.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С летней жарой в Челябинскую область придет шторм. Южноуральцы массово получают смс от МЧС со штормовым предупреждением.

— По данным Челябинского гидрометеоцентра, 11 июня на территории Челябинской области ожидаются грозы, град, при грозах порывы ветра 16-21 м/с, — говорится в сообщении.

Поэтому, уходя из дома, не забудьте закрыть окна, уберите вещи с балкона. На улице остерегайтесь деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков — их может повалить сильным ветром.

В случае ЧС, вызывайте экстренные службы по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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