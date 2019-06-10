Трехлетний ребенок разбил головой стеклянную дверь в супермаркете Магнитогорска

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-10T12:42:56+03:00

По двери пошли трещины, а ребенок не пострадал

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Инцидент произошел в торговом комплексе «Каскад» Магнитогорска. О случившемся очевидцы рассказали в понедельник, 10 июня, в социальных сетях.

— Трехлетний ребенок пытался выбежать из магазина на улицу, но не заметил прозрачную дверь и разбил головой дверной стеклопакет, — уточнили подробности происшествия сотрудники охранного предприятия, которые отвечают за безопасность объекта.

Говорят, что парнишка сильно не пострадал. Ребенок и его родители отделались испугом.

Не сообщается, собирается ли магазин выставлять семье мальчика материальные претензии. Но пользователи соцсетей уверены, что в таком случае семья сможет выставить встречный иск. Устройство, которое реагирует на движение и открывает стеклянные двери магазинов, не реагирует на низкорослых детей, а это значит, что шансы получить травму при выходе из супермаркета у детей возрастают.

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ИСТОЧНИК KP.RU