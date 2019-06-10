2019-06-10T13:00:12+03:00
Общество

Алексей Текслер предложил Федору Конюхову стать амбассадором туризма нашей области

Глава региона и знаменитый путешественник встретились в Миассе
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Алексей Текслер вручил Федору Конюхову брендированные символикой области подарки. Фото: телеграм-канал "Челябинск сегодня".Алексей Текслер вручил Федору Конюхову брендированные символикой области подарки. Фото: телеграм-канал "Челябинск сегодня".
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В понедельник, 10 июня, глава Челябинской области Алексей Текслер находится с рабочей поездкой в Миассе. Он побывал на предприятии «УралАЗ», где осмотрел сборочные цеха предприятия.

На автозаводе Алексей Текслер встретился с известным на весь мир путешественником Федором Конюховым.

К Южному Уралу Конюхов относится с особенным трепетом, называет нашу область родной. На озере Тургояк, на территории клуба-отеля «Золотой пляж» у Конюхова дом. В него он с особым удовольствием возвращается после кругосветных путешествий.

Алексею Текслеру путешественник сообщил, что его знакомство с Южным Уралом начиналось с велопробега несколько лет назад. Он остановился в Миассе, познакомился с работниками автозавода, с которыми дружит до сих пор. А когда попал на берега дивного Тургояка, не смог с ним расстаться.

Глава региона предложил путешественнику стать амбассадором (посланником) Челябинской области по туризму, ведь «каждое путешествие Федора Конюхова стартует из нашей Челябинской области».

Предложение Федор Конюхов принял и в ответ пригласил Алексея Текслера в большое путешествие.

— Огромное спасибо, но, увы, вынужден отказаться: слишком много дел, — сказал Алексей Текслер.

В знак признательности знаменитый путешественник получил от главы региона подарки — брендированную алую бейсболку и нагрудный знак с изображением герба Челябинской области .

ИСТОЧНИК KP.RU

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