ЕГЭ-2019 в Челябинской области: есть первые стобалльники

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-10T14:01:54+03:00

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Стали известны первые результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— С первыми экзаменами наши ребята справились на очень высоком ровне. Базовую математику половина участников сдала на максимально возможные 5 баллов, а экзамены по литературе и географии порадовали нас первыми стобалльниками, — говорит исполняющий обязанности первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

ЕГЭ по литературе на высший балл сдали 15 человек, еще 145 участников набрали более 80 баллов. По географии у нас два стобалльника. Один из них — выпускник лицея № 120 Игорь Курохтин. К ЕГЭ юноша начал готовиться с 10 класса, а параллельно участвовал в олимпиадах, которые также помогли подготовке.

— Для сдачи ЕГЭ нужно освоить большой поток информации. Во время подготовки я разделил материал на две части: на опорные факты и дополнительную информацию. Это помогло «нанизывать» на стержень основной информации любую другую, избежав зубрежки, — поделился секретом успеха Игорь Курохтин.

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ИСТОЧНИК KP.RU