С карты Челябинска могут пропасть стихийные рынки

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-10T14:47:06+03:00

Овощи, фрукты, вещи продаются сегодня на стихийных рынках посреди оживленного города. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На этой неделе по ним проедутся ревизоры

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В ближайшие дни стихийные рынки Челябинска в который раз подвергнут ревизии. Об этом в понедельник, 10 июня, рассказал на аппаратном совещании в мэрии начальник городского управления по торговле и услугам Сергей Березуев.

Чиновник заметил, что на прошлой неделе в городе были демонтированы девять торговых киосков. Все они не имели капитального фундамента и документов, разрешающих вести торговлю.

Торговых точек, подобных этой, в городе много. На этой неделе стихийные рынки с проверками посетят специалисты. Палатки, прилавки, киоски, которые были открыты без разрешения, продолжат сносить.

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ИСТОЧНИК KP.RU