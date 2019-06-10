2019-06-10T14:47:06+03:00
Общество

С карты Челябинска могут пропасть стихийные рынки

На этой неделе по ним проедутся ревизоры
Лидия ПЕСКОВА
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Овощи, фрукты, вещи продаются сегодня на стихийных рынках посреди оживленного города.Овощи, фрукты, вещи продаются сегодня на стихийных рынках посреди оживленного города.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В ближайшие дни стихийные рынки Челябинска в который раз подвергнут ревизии. Об этом в понедельник, 10 июня, рассказал на аппаратном совещании в мэрии начальник городского управления по торговле и услугам Сергей Березуев.

Чиновник заметил, что на прошлой неделе в городе были демонтированы девять торговых киосков. Все они не имели капитального фундамента и документов, разрешающих вести торговлю.

Торговых точек, подобных этой, в городе много. На этой неделе стихийные рынки с проверками посетят специалисты. Палатки, прилавки, киоски, которые были открыты без разрешения, продолжат сносить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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