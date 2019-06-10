С карты Челябинска могут пропасть стихийные рынки
В ближайшие дни стихийные рынки Челябинска в который раз подвергнут ревизии. Об этом в понедельник, 10 июня, рассказал на аппаратном совещании в мэрии начальник городского управления по торговле и услугам Сергей Березуев.
Чиновник заметил, что на прошлой неделе в городе были демонтированы девять торговых киосков. Все они не имели капитального фундамента и документов, разрешающих вести торговлю.
Торговых точек, подобных этой, в городе много. На этой неделе стихийные рынки с проверками посетят специалисты. Палатки, прилавки, киоски, которые были открыты без разрешения, продолжат сносить.
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ИСТОЧНИК KP.RU