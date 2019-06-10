Житель Челябинска упал в яму с кипятком возле подъезда
Возле дома в Металлургическом районе провалился грунт из-за повреждения теплотрассы. Образовалась яма диаметром в полметра и глубиной в метр, заполненная кипятком. На днях, поздно вечером, в нее случайно упал 31-летний челябинец — не заметил яму в темноте.
— Мужчина получил термические ожоги ног 2-3 степени, обожжено 15% тела. Из ямы он выбрался самостоятельно. После осмотра работниками скорой помощи госпитализирован в ожоговое отделение ГКБ, состояние средней тяжести, — рассказали в ЕДДС Челябинска.
На место происшествия выезжала аварийная бригада. Специалисты отключили поврежденный участок теплотрассы и огородили провал.
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ИСТОЧНИК KP.RU