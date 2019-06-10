СК возбудил уголовное дело после опрокидывания на детей фритюрницы на ярмарке в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-10T17:18:38+03:00

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В Еманжелинске трое детей, в возрасте от 6 до 17 лет, попали в больницу с ожогами ног. На ребят упала фритюрница с раскаленным маслом в торговой палатке. Инцидент произошел 9 мая, на время ярмарке в городском сквере.

Школьники получили ожоги ног разной степени тяжести. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до двух лет, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU