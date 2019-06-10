Следователи проводят проверку после травмирования ребенка на качелях в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:06 2019-06-10T18:08:22+03:00

Те самые качели, с которых упал ребенок. Фото: соцсети.

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет начал доследственную проверку после инцидента со школьником в сквере Колющенко. 13-летний подросток решил покачаться на качелях и они рухнули. Ребенка увезли в больницу. По словам родителей, врачи диагностировали у него перелом.

— Для установления причин обрушения конструкции и проверки возможной преступной небрежности со стороны лиц, не обеспечивших безопасность качелей, организована доследственная проверка. По результатам нее будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Местные жители написали в соцсетях, что в сквере полно и других небезопасных конструкций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU