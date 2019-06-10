Следователи проводят проверку после травмирования ребенка на качелях в Челябинске
Следственный комитет начал доследственную проверку после инцидента со школьником в сквере Колющенко. 13-летний подросток решил покачаться на качелях и они рухнули. Ребенка увезли в больницу. По словам родителей, врачи диагностировали у него перелом.
— Для установления причин обрушения конструкции и проверки возможной преступной небрежности со стороны лиц, не обеспечивших безопасность качелей, организована доследственная проверка. По результатам нее будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Местные жители написали в соцсетях, что в сквере полно и других небезопасных конструкций.
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ИСТОЧНИК KP.RU