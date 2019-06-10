2019-06-10T18:08:22+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку после травмирования ребенка на качелях в Челябинске

Конструкция рухнула и мальчик сломал ногу
Валентина ВАГАНОВА
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Те самые качели, с которых упал ребенок. Фото: соцсети.Те самые качели, с которых упал ребенок. Фото: соцсети.
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Следственный комитет начал доследственную проверку после инцидента со школьником в сквере Колющенко. 13-летний подросток решил покачаться на качелях и они рухнули. Ребенка увезли в больницу. По словам родителей, врачи диагностировали у него перелом.

— Для установления причин обрушения конструкции и проверки возможной преступной небрежности со стороны лиц, не обеспечивших безопасность качелей, организована доследственная проверка. По результатам нее будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Местные жители написали в соцсетях, что в сквере полно и других небезопасных конструкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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