2019-06-10T18:34:12+03:00
Происшествия

«Отказала в интиме»: пьяный посетитель напал на администратора сауны в Челябинской области

Девушку спасли бойцы ЧОПа
Валентина ВАГАНОВА
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С дебоширом разбирается полиция. Фото: охранное предприятие «Витязь»С дебоширом разбирается полиция. Фото: охранное предприятие «Витязь»
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В Копейске администратор сауны едва не лишилась жизни на рабочем месте. На днях в заведение пришел выпивший клиент, арендовал парную на час. После водных процедур, он зашел в комнату администратора и заявил, что та украла у него деньги. Посетитель потребовал, чтобы девушка вступила с ним в интимную связь, дабы загладить вину.

— Получив отказ, мужчина впал в ярость. Схватил девушку, заламывал ей руки, а затем и вовсе взял за волосы и стал душить. «Хочешь ли ты жить?» — кричал он, повторяя один и тот же вопрос. Каким-то чудом администратору удалось вырваться из рук безумца и нажать тревожную кнопку, — рассказали в пресс-службе охранного предприятия «Витязь».

Бойцы скрутили нападавшего и вызвали полицию. В ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили факт инцидента. Сейчас проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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