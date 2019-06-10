В центре Копейска вспенился фонтан
Фонтан на площади Красных партизан в Копейске превратился в огромную ванну. На днях в нем вспенилась вода. Как сообщает местный телеканал «Инсит-ТВ», утром в чашу добавили свежей воды, чтобы убрать пену. Но это не помогло.
Жители гадают в соцстях, что могло стать причиной такого пенообразования.
— Возможно, кто-то пошутил и вылил в фонтан моющее средство. Или шампунь, — предположил Салават.
— Может быть, это намек подрядчику, мол, тухлый, грязный фонтан пора помыть, — написал Иван.
Некоторые пользователи пошутили, что кто-то просто решил помыться в фонтане, потому что дома отключили воду.
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ИСТОЧНИК KP.RU