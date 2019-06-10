В центре Копейска вспенился фонтан

СЕГОДНЯ 19:43 2019-06-10T19:43:08+03:00

Вот так сейчас выглядит фонтан. Фото: Телеканал «Инсит-ТВ»

Жители гадают, из-за чего это произошло

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Фонтан на площади Красных партизан в Копейске превратился в огромную ванну. На днях в нем вспенилась вода. Как сообщает местный телеканал «Инсит-ТВ», утром в чашу добавили свежей воды, чтобы убрать пену. Но это не помогло.

Жители гадают в соцстях, что могло стать причиной такого пенообразования.

— Возможно, кто-то пошутил и вылил в фонтан моющее средство. Или шампунь, — предположил Салават.

— Может быть, это намек подрядчику, мол, тухлый, грязный фонтан пора помыть, — написал Иван.

Некоторые пользователи пошутили, что кто-то просто решил помыться в фонтане, потому что дома отключили воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU