СЕГОДНЯ 04:47 2019-06-11T04:47:38+03:00

Ей надоело смотреть на изрисованную вандалами стену

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Жители дома по ул. Галиуллина в Магнитогорске были удивлены, увидев бабушку-маляра. По собственной инициативе старушка покрасила боковую стену многоэтажки, исписанную вандалами.

— Столько лет дом не красили! Надоело на карикатуры смотреть, — пояснила пенсионерка.

Видео попало в соцсети. Большинство посмотревших его ругают управляющую компанию и хвалят бабушку.

Старушка сама покрасила фасад многоэтажки в Челябинской области.

— Главное — чтобы ее теперь не оштрафовали за это, — комментируют магнитогорцы.

— Эта бабушка немного странновата, но делает хорошие дела. Например, еще она кормит в округе кошек, — рассказала местная жительница Оксана Налетова.

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ИСТОЧНИК KP.RU