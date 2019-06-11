Старушка сама покрасила фасад многоэтажки в Челябинской области
Жители дома по ул. Галиуллина в Магнитогорске были удивлены, увидев бабушку-маляра. По собственной инициативе старушка покрасила боковую стену многоэтажки, исписанную вандалами.
— Столько лет дом не красили! Надоело на карикатуры смотреть, — пояснила пенсионерка.
Видео попало в соцсети. Большинство посмотревших его ругают управляющую компанию и хвалят бабушку.
Старушка сама покрасила фасад многоэтажки в Челябинской области.
— Главное — чтобы ее теперь не оштрафовали за это, — комментируют магнитогорцы.
— Эта бабушка немного странновата, но делает хорошие дела. Например, еще она кормит в округе кошек, — рассказала местная жительница Оксана Налетова.
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ИСТОЧНИК KP.RU