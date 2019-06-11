«Устали вставлять стекла»: магнитогорские коммунальщики заложили окна в подъездах кирпичом

СЕГОДНЯ 04:49 2019-06-11T04:49:47+03:00

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Радикальное решение управляющей компании обсуждают в соцсетях.

— Жители ул. Пионерской не первый год обращаются к своей УК с просьбой о замене окон в подъезде, но воз и ныне там. УК несколько лет назад заложила оконные проемы кирпичной кладкой. Объяснение было таким: «Устали вставлять стекла».

С тех пор мы не можем проветрить подъездное помещение. И ощущение склепа нас не отпускает. В подъезд попадает минимум солнечного света. В апреле в одной из квартир произошла утечка газа. Вызвали аварийную службу. Диспетчер сказала открыть все окна в подъезде. А как нам это сделать?! Мы считаем, что УК нарушает закон! — пожаловались в группу «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК жители дома с замурованными окнами.

Как оказалось, такой дом на улице Пионерской не один. А все 12. Местные жители рассказывают, что окна часто били в 90-е годы, а заложили их в начале 2000-х. Но ведь прошло уже почти 20 лет.

— Здорово придумали! Устали вставлять стекла и заложили кирпичом. Устанут ремонтировать двери подъезда — снимут их. Устанут заниматься отоплением и ГВС — отрежут трубы, — комментирует подписчик группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU