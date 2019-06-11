Житель Зауралья украл песок с городского пляжа

СЕГОДНЯ 04:52 2019-06-11T04:52:42+03:00

Рабочие не успели раскидать кучу, как ее не стало

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На пляж Солнечного бульвара в Кургане привезли свежий песочек. Рабочие выгрузили кучу и уехали. А надо было, похоже, ставить охрану.

— Мы ушли оттуда в 12 часов — была приличная гора песка. Вернулись в 15 часов — половины песка нет... Кому-то одному он нужнее, чем пляж для всего города. Прямо в центре того, что осталось от кучи, — две большие ямы со следами от лопат, — написала в группе «Типичный Курган» в ВК Елизавета Ершова.

Подписчики прокомментировали, что такое происходит каждый год и не только на этом пляже. Кто-то тащит песок для ремонта, другие — на дачу, третьи — в лотки своим кошкам.

— Я видел на кировском пляже, как мужчина и женщина загружали песок в свой фургон. В ответ на мои слова, что этот песок — для детей, они только скалились, — написал Виталий Казанцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU