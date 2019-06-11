2019-06-11T06:11:12+03:00
Общество

Алексей Текслер призвал к борьбе с коррупцией в Миассе

Глава региона уверен: город может выйти из числа отстающих в экономическом развитии
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Алексей Текслер и Федор Конюхов. Фото: guberntor74.ruАлексей Текслер и Федор Конюхов. Фото: guberntor74.ru
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В понедельник глава региона Алексей Текслер побывал в Миассе. Впечатлениями он поделился на официальной страничке в Инстаграм:

— В Миассе, помимо природы, впечатляет сильная промышленность. Побывал на ГРЦ Макеева и автомобильном заводе «Урал». Оба предприятия успешны, их продукция нужна стране. Наша задача — помочь им в развитии.

В Миассе глава региона был 1 июня. В День защиты детей он приехал в город вместе с женой и сыном:

— В прошлую поездку общался с жителями Миасса, читал ваши комментарии здесь. Хорошо знаю о проблемах города. Решать их будем вместе, в том числе с предприятиями, которые исторически составляют основу города. Об этом мы сегодня договорились. Больше такого раздрая и разборок, как раньше, не допустим. Город отстал в развитии, надо догонять. Поможет в этом и статус Миасса как Территории опережающего социально-экономического развития. Кстати, принял решение о ремонте центральной улицы Машгородка. Есть и другие планы, но о них позже, — подытожил Текслер.

А еще глава региона познакомился с легендарным путешественником Федором Конюховым. Конюхов давно прикипел сердцем к Южному Уралу и озеру Тургояк, дружит с миасцами. Конюхову Текслер предложил стать посланником Челябинской области в сфере туризма:

— Замечательный человек, которого знают и любят по всему свету. Он позитивно смотрит на окружающий мир и своим примером вдохновляет нас на преодоление трудностей. Рад, что Федор Филлипович принял мое предложение стать послом Челябинской области в мире. Пусть везде знают о том, что Южный Урал — красивый край, где живут интересные люди. Приезжайте к нам снова, Федор Филиппович! Здесь вам всегда рады!

ИСТОЧНИК KP.RU

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