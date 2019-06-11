2019-06-11T08:17:46+03:00
Происшествия

Жительница Магнитогорска вместе с ребенком сорвалась с подъемника на канатной дороге

Женщина спасла сына, а сама получила травму позвоночника
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Черное&Белое" МагнитогорскФото: vk.com "Черное&Белое" Магнитогорск
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ЧП произошло в минувшие выходные под Магнитогорском - в горнолыжном центре «Абзаково». Мама с двумя детьми спускалась по канатной дороге в открытом подъемнике. В какой-то момент шестилетний мальчик соскользнул с кресла. Женщина успела его поймать и отбросить на специальную удерживающую сетку. Однако сама повисла на защитном поручне на одной руке.

Подъемник при этом никто не остановил. Медиков и спасателей на месте ЧП не было. На помощь жительнице Магнитогорска пришли туристы. Мужчины быстро сориентировались — растянули под фуникулером плед и крикнули: «Прыгай!».

Жительница Магнитогорска упала с подъемника на канатной дороге.

Женщина упала на растянутое внизу одеяло. Как выяснилось позже, падение оказалось неудачным.

— Мама двоих детей приземлилась на ноги и получила серьезную травму позвоночника. Высота была около семи метров. На «скорой» ее доставили в ближайшую больницу — в Белорецк, — пишут в социальных сетях очевидцы событий.

В самом ГЛЦ «Абзаково» происшествие пока никак не комментируют. Однако известно, что по данному факту проводится служебная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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