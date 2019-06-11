Жительница Магнитогорска вместе с ребенком сорвалась с подъемника на канатной дороге

СЕГОДНЯ 06:17 2019-06-11T08:17:46+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в минувшие выходные под Магнитогорском - в горнолыжном центре «Абзаково». Мама с двумя детьми спускалась по канатной дороге в открытом подъемнике. В какой-то момент шестилетний мальчик соскользнул с кресла. Женщина успела его поймать и отбросить на специальную удерживающую сетку. Однако сама повисла на защитном поручне на одной руке.

Подъемник при этом никто не остановил. Медиков и спасателей на месте ЧП не было. На помощь жительнице Магнитогорска пришли туристы. Мужчины быстро сориентировались — растянули под фуникулером плед и крикнули: «Прыгай!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/714084" frameborder="0"></iframe> Жительница Магнитогорска упала с подъемника на канатной дороге.

Женщина упала на растянутое внизу одеяло. Как выяснилось позже, падение оказалось неудачным.

— Мама двоих детей приземлилась на ноги и получила серьезную травму позвоночника. Высота была около семи метров. На «скорой» ее доставили в ближайшую больницу — в Белорецк, — пишут в социальных сетях очевидцы событий.

В самом ГЛЦ «Абзаково» происшествие пока никак не комментируют. Однако известно, что по данному факту проводится служебная проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU