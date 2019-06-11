Mastercard Platinum c CashBack в Челябинвестбанке: карт становится больше, комиссий — меньше

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-11T07:37:57+03:00

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Три карты дополнительно к основной Mastercard Platinum c CashBack теперь можно оформить в Челябинвестбанке бесплатно. С дополнительными картами удобно распределять семейный бюджет, и, кроме того, за покупки каждого члена семьи будет начисляться кэшбэк.

Чтобы клиентам было выгодно и удобно пользоваться картами, банк отменил комиссии за переводы с карты Mastercard Platinum c CashBack на счета и карты, открытые в Челябинвестбанке. Теперь клиенты могут свободно, без комиссии, перевести деньги на счета и карты Челябинвестбанка — как свои, так и других клиентов.

И еще одно приятное изменение: если клиент потеряет карту Mastercard Platinum c CashBack, забудет ПИН-код или поменяет фамилию, то перевыпустить карту он сможет также бесплатно. Напомним, в случае утери карты незамедлительно следует сообщить об этом по круглосуточному телефону Челябинвестбанка 8 (351) 268-00-88, чтобы вам заблокировали карту, и ей не смогли воспользоваться посторонние люди.

Узнать подробные условия обслуживания и заказать карту Mastercard Platinum можно прямо сейчас на сайте Челябинвестбанка или в любом отделении. Срок изготовления карты — 1-2 рабочих дня.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU