2019-06-11T07:53:41+03:00
Общество

Большегрузы разрушили самую длинную в Челябинской области велодорожку

На ее строительство власти потратили 12 млн рублей
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: соцсети Владимир ДеняевФото: соцсети Владимир Деняев
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Жители Копейска озадачены. Новая велотрасса, построенная для единственной на Южном Урале школы велосипедного спорта, оказалась безжалостно разбита.

Фото спортивного сооружения опубликовал на своей страничке челябинский депутат Владимир Деняев.

— В парке «Химик» города Копейска в этом году запустили дорожку для любителей активного отдыха. По словам жителей, буквально, неделю назад все было нормально, — пишет автор поста.

На кадрах разбитый участок велотрассы. Асфальтовое полотно раздавлено колесами большегрузов.Кто и с какой целью это сделал- неизвестно. В комментариях к сообщению жители Копейска предположили, что дорожники начали строить внутренний круг велотрассы, и специально сломали асфальт на этом участке.

Напомним, трассу для копейских велосипедистов открыли в конце прошлого года. Ее длина составляет 3,8 километра. Это самая длинна в Челябинской области велодорожка, на строительство которой власти потратили 12 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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