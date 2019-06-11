Большегрузы разрушили самую длинную в Челябинской области велодорожку
Жители Копейска озадачены. Новая велотрасса, построенная для единственной на Южном Урале школы велосипедного спорта, оказалась безжалостно разбита.
Фото спортивного сооружения опубликовал на своей страничке челябинский депутат Владимир Деняев.
— В парке «Химик» города Копейска в этом году запустили дорожку для любителей активного отдыха. По словам жителей, буквально, неделю назад все было нормально, — пишет автор поста.
На кадрах разбитый участок велотрассы. Асфальтовое полотно раздавлено колесами большегрузов.Кто и с какой целью это сделал- неизвестно. В комментариях к сообщению жители Копейска предположили, что дорожники начали строить внутренний круг велотрассы, и специально сломали асфальт на этом участке.
Напомним, трассу для копейских велосипедистов открыли в конце прошлого года. Ее длина составляет 3,8 километра. Это самая длинна в Челябинской области велодорожка, на строительство которой власти потратили 12 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU