В Челябинской области восьмилетнего мальчика убило током на глазах у матери
Трагедия произошла в Миньяре. Восьмилетнего мальчика ударило током, когда он играл на кухне. Вместе с ним дома находилась мама и его друг.
Как удалось выяснить следователям ребенок получил электротравму в небезопасном месте.
— Дети играли в прятки. Мальчик залез за электроплиту и получил смертельный удар током. По предварительной версии плитка была неисправна, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Следственный комитет назначил проведение судебно-медицинской экспертизы, ведется доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU