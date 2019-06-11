2019-06-11T09:10:34+03:00
Происшествия

В Челябинской области восьмилетнего мальчика убило током на глазах у матери

Ребенок получил электротравму во время игры в прятки
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Анастасия БрылкинаФото: Анастасия БрылкинаФото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Трагедия произошла в Миньяре. Восьмилетнего мальчика ударило током, когда он играл на кухне. Вместе с ним дома находилась мама и его друг.

Как удалось выяснить следователям ребенок получил электротравму в небезопасном месте.

— Дети играли в прятки. Мальчик залез за электроплиту и получил смертельный удар током. По предварительной версии плитка была неисправна, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Следственный комитет назначил проведение судебно-медицинской экспертизы, ведется доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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