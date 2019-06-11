2019-06-11T09:48:39+03:00
Общество

ОГЭ-2019 в Челябинской области: русский и обществознание многие сдали на «4» и «5»

У несогласных со своей оценкой есть два дня на апелляцию
Лидия ПЕСКОВА
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Экзамены позади, пора узнать оценку.Экзамены позади, пора узнать оценку.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Во вторник, 11 июня, стали известны результаты ОГЭ по обществознанию и русскому языку. Выпускники девятых классов сдавали их в рамках государственной итоговой аттестации в конце мая, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— Более 96% всех девятиклассников нашей области успешно сдали обязательный экзамен по русскому языку. Оценки «хорошо» и отлично» получили 62% обучающихся. С экзаменом по обществознанию большинство школьников — 90% — также справились успешно. Четверки и пятерки получили 45% сдававших экзамен, — рассказала исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Свой личный результат ребята могут узнать в своей школе. Подать апелляцию можно в течение двух рабочих дней, то есть 13 и 14 июня.

Напоминаем, на время ОГЭ и ЕГЭ в Челябинской области работает «горячая линия»: +7 (351) 263-25-17.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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