2019-06-11T10:31:09+03:00
Происшествия

Скандал в Магнитогорске: воспитанницы интерната рассказали об изнасилованиях

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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К проверке школы-интерната подключилась прокуратураК проверке школы-интерната подключилась прокуратураФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Магнитогорске следователи проверяют школу-интернат, в которой учатся дети с психическими отклонениями. Там вскрылись факты сексуального насилия над подростками.

По версии следствия 14-летний воспитанник интерната изнасиловал двух девочек. Одной 14 лет, а другой - всего 12 лет. Преступление было совершено в феврале этого года. Однако пострадавшие школьницы рассказали обо всем только сейчас.

— Подозреваемого подростка вычислили оперативным путем. Возбуждено уголовное дело против половой неприкосновенности детей, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Известно, что к проверке образовательного учреждения подключилась и прокуратура. По ее результатам, сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц и законных представителей детей. Кстати, почти у всех воспитанников школы-интерната есть родители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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