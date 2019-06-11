Скандал в Магнитогорске: воспитанницы интерната рассказали об изнасилованиях
В Магнитогорске следователи проверяют школу-интернат, в которой учатся дети с психическими отклонениями. Там вскрылись факты сексуального насилия над подростками.
По версии следствия 14-летний воспитанник интерната изнасиловал двух девочек. Одной 14 лет, а другой - всего 12 лет. Преступление было совершено в феврале этого года. Однако пострадавшие школьницы рассказали обо всем только сейчас.
— Подозреваемого подростка вычислили оперативным путем. Возбуждено уголовное дело против половой неприкосновенности детей, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Известно, что к проверке образовательного учреждения подключилась и прокуратура. По ее результатам, сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц и законных представителей детей. Кстати, почти у всех воспитанников школы-интерната есть родители.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU