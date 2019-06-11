Врач-акушер из Челябинской области получила условный срок за смерть ребенка в утробе матери

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-11T10:50:23+03:00

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В Пласте вынесли приговор заведующей акушерским отделением за халатность, которая привела к гибели нерожденного ребенка.

История произошла два года назад. В акушерское отделение обратилась пациентка на 40 неделе беременности — по сроку она уже вот-вот должна была родить. Девушка пожаловалась, что у нее отошли околоплодные воды. Но акушер-гинеколог не провела адекватную диагностику, из-за этого не обнаружила маловодия и не положила пациентку в стационар. Врач даже не зафиксировала осмотр. В результате ее бездействия ребенок умер в утробе.

— В ходе судебного разбирательства подсудимая вину не признала. Однако представленные прокурором доказательства убедили суд в ее виновности, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Медику дали год условно, а также на полтора года запретили заниматься медицинской деятельностью. Приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU