В ЧелГУ подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-11T11:06:54+03:00

В вузе назвали победителей соревнований по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

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В Челябинске завершился V Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс — Южный Урал». На одной из двух самых крупных площадок чемпионата — в Челябинском государственном университете — разыграли 13 комплектов медалей в девяти компетенциях среди школьников, студентов и специалистов.

Напомним, в этом году ЧелГУ принял более 70 участников, которые соревновались под руководством 50 экспертов. Слаженную работу чемпионата обеспечивали 30 волонтеров.

Лучшей в экономике и бухгалтерском учете стала студентка Южно-Уральского государственного технического колледжа Мария Севастьянова. В разработке программного обеспечения не было равных студенту Челябинского радиотехнического техникума Евгению Ефименко и специалисту Антону Чистякову. Лучше всего социальную работу знает выпускница Челябинского госуниверситета Алина Хайруллина. Даниил Чепель из школы-интерната № 4 занял первое место в компетенции «Администрирование баз данных». Учащиеся школы-интерната № 12 Дарья Егорова и Алина Урумбаева победили в компетенциях «Переводчик» и «Мультимедийная журналистика». В предпринимательстве выше всех баллы у студента Южно-Уральского многопрофильного колледжа Вадима Шевелева и специалиста Андрея Свинолупова.

Студенты ЧелГУ отметились первыми местами в номинациях «Переводчик» — Дарья Чиглинцева, «Мультимедийная журналистика» — Виктория Агапова, «Психология» — Александра Кокарева и «Юриспруденция» — Владимир Петров.

Участники экспериментальной для вуза и страны компетенции «Юриспруденция» решали практические задачи, опираясь на российское законодательство. Испытание состояло из четырех модулей по трудовому, административному, семейному и гражданскому праву. На каждый модуль отводилось 90 минут.

Победителем стал практикующий юрист и первокурсник института права ЧелГУ по направлению «Юриспруденция» Владимир Петров.

«Полученные самостоятельно знания и десятилетний опыт юридической практики позволяют мне быстрее осваивать университетскую программу, — отметил Владимир. — А «Абилимпикс» дает возможность эти знания подтвердить, поскольку уровень заданий достаточно высок, чтобы оценить потенциал опытного специалиста».

Победители регионального чемпионата уже начали готовиться к национальному этапу.

Организаторами площади традиционно выступили сотрудники Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU